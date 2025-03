Sequestrati nel crotonese quasi 2 quintali di novellame di sarda

Stava trasportando a bordo di un autoveicolo frigo, in transito sulla statale 106 nei pressi della frazione Torretta di Crucoli, numerose cassette in polistirolo contenenti novellame di sardina per un totale di quasi due quintali, di taglia inferiore rispetto al parametro minimo di riferimento. Al conducente del mezzo che stava procedendo in direzione sud, i militari della Guardia Costiera di Crotone, impegnati in attività di polizia marittima finalizzate al contrasto della pesca e della commercializzazione di questo genere di pescato, hanno irrogato una sanzione amministrativa di 10 mila euro.

Il prodotto ittico illecitamente detenuto, 190 chilogrammi in tutto, è stato sequestrato. Il novellame, a seguito dell'ispezione effettuta da personale veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, non è stato ritenuto idoneo al consumo umano ed è stato distrutto anche in considerazione del fatto che non è stato possibile stabilirne la provenienza.

Dall'inizio dell'anno, con quest'ultimo sequestro, i militari della Capitaneria di porto di Crotone hanno sequestrato circa 600 chilogrammi di novellame di sardina.



