Papaleo, U.S. Palmese racconta il Sud che a me piace

I registi indipendenti Manetti bros dopo la saga fumettistica di tre Diabolik tornano con 'U.S.

Palmese' alla commedia-fiaba con l'incontro-scontro tra il mondo del calcio ricco e patinato e la semplicità contagiosa della gente di provincia. Il tutto legato ai ricordi di Palmi, la città che ha dato i natali alla madre ed è stata la sede delle loro vacanze familiari per anni. Proprio in questa piccola cittadina della Calabria si svolge il film già alla Festa di Roma e ora in sala dal 20 marzo con 01. Qui Don Vincenzo (Rocco Papaleo), agricoltore in pensione molto dinamico e folle, ha un'idea davvero bizzarra per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), ex giocatore del Milan, dal pessimo carattere, ma tra i più forti e pagati al mondo.

Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi con la sua Lamborghini piena di cavalli e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, ma mai buonista e zuccherosa nello stile Manetti che porterà tutti a rivedere le loro vite.

"È un film sul sud che mi piace raccontare - dice Rocco Papaleo -. Ho massimo rispetto per quei film che mostrano un sud duro e problematico, ma a me piace raccontare questo aspetto della mia terra con la sua bellezza. E questo film lo fa davvero bene.

Certo il mio personaggio è molto diverso da me, ma agli attori piace andare in alto mare e non vedere più gli ombrelloni".





