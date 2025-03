Morto aggredito da cinghiali,vittima tormentata da incursioni

Franco Iacovo, l'uomo di 64 anni morto in una zona rurale di Cetraro a seguito di un'aggressione da parte di uno o più cinghiali, da tempo tentava di fronteggiare le incursioni nel suo orto da parte dei cinghiali anche predisponendo trappole rudimentali.

Dopo il decesso dell'uomo, avvenuto nell'ospedale della cittadina del Tirreno cosentino, la Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro della salma e in giornata sarà effettuata l'autopsia per appurare se la causa del decesso sia da attribuire alle ferite riportate o ad un malore sopraggiunto negli istanti successivi al fatto.

Sull'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Paola.

Gli investigatori, in particolare, intendono chiarire se, come emerso da una prima ricostruzione, il sessantaquattrenne sia stato aggredito da un singolo esemplare, incappato in una trappola rudimentale tra quelle approntate dalla stessa vittima sulla sua proprietà allo scopo di fronteggiare le incursioni degli ungulati, o da altri esemplari presenti in quel momento.

Tutto questo allo scopo di comprendere se la causa del decesso sia da attribuire alle ferite riportate o ad un malore sopraggiunto negli istanti successivi.



