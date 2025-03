Banche, Coppola confermato presidente Commissione regionale Abi

Ai segnali di crescita nel corso del 2024, principalmente nel comparto alimentare e delle costruzioni sospinte dagli investimenti legati al Pnrr e con effetti positivi sul fronte occupazionale, fanno seguito per il 2025 previsioni improntate alla cautela a causa dello scenario geopolitico e del caro-energia che pesa soprattutto sulle microimprese preponderanti nel territorio.È quanto rilevato nel corso della riunione di insediamento della Commissione regionale Abi Calabria. L'uscente Maurizio Coppola, responsabile Direzione territoriale imprese e private Sicilia e Calabria di Banca Monte dei Paschi di Siena, con delibera del Comitato esecutivo dell'Abi, è stato confermato alla presidenza di Abi Calabria per il prossimo biennio.

"L'attività economica della Calabria - ha dichiarato Coppola - sconta difficoltà legate a condizioni di vulnerabilità sul fronte delle infrastrutture, della cultura d'impresa nel complesso e dell'insufficienza di personale qualificato. Bisogna riuscire a stimolare ogni possibile fattore di crescita soprattutto nel comparto agroalimentare, turistico e delle produzioni specializzate, ricorrendo a soluzioni condivise in termini di politiche del lavoro e formazione; supporto all'imprenditoria; innovazione e ricerca, finanza agevolata".

"In un contesto di debole domanda di prestiti - è detto in una nota di Abi Calabria - è importante il ricorso al Fondo di garanzia per le Pmi che in Calabria, a fine 2024, ha registrato 3.776 domande accolte, attivando oltre 736 milioni di euro di nuovi finanziamenti con particolare riferimento ai settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di ristorazione; lavori di costruzione specializzati; costruzione di edifici; coltivazioni agricole e prodotti animali; industrie alimentari; trasporto terrestre e mediante condotte. Il mondo bancario locale vede con favore, fino al completamento del Pnrr, l'istituzione di una Zes unica in Calabria, ovvero un'area dove le normative sono semplificate per accelerare la ripresa.

Sarebbe uno strumento imprescindibile per coniugare sviluppo produttivo e logistico e imprimere impulso agli investimenti pubblici e privati".

Oltre al presidente Maurizio Coppola, la Commissione regionale Abi è composta da Caterina Trentinella (vicepresidente di Abi Calabria e Direttore area Imprese Calabria di Intesa Sanpaolo); Antonella Amoroso (Banca Popolare di Puglia e Basilicata); Antonio Bajardi (Bnl Bnp Paribas); Marco Ceccobelli (Ibl Banca); Ugo Lombardi (Banca Mediolanum); Nicola Paldino (Bcc Mediocati); Vito Piccolo (UniCredit); Salvatore Pulignano (Bper Banca); Simona Ruffolo (BdM Banca).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA