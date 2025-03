Nascondeva cocaina in casa, arrestata una 41enne a Crotone

Aveva in casa 38,32 grammi di cocaina nascosta in un borsello assieme ad un bilancino e a 75 euro in contanti. Una donna di 41 anni è stata arrestata a Crotone dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nell'ambito delle attività mirate al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga predisposti dal questore Renato Panvino, a seguito di una serie di attività di controllo preventivo, hanno fatto irruzione nell'abitazione della donna nel quartiere "Acquabona", precludendo ogni via di fuga e trovando la cocaina e il denaro ritenuto provento della vendita di alcune dosu du stupefacente.

Gli agenti delle Volanti, impiegati nel controllo del territorio nello stesso quartiere cittadino, hanno denunciato un uomo che, in precedenza, aveva fatto esplodere due batterie pirotecniche artigianali. L'uomo dovrà rispondere di disturbo del riposo e della quiete delle persone e accensione ed esplosioni pericolose.



