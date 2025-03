Deposito per stoccaggio marijuana in casa, arrestato un 35enne

Oltre 30 chilogrammi di marijuana e altri 45 chilogrammi di infiorescenze e foglie di canapa sono state scoperte e sequestrate a Grotteria dai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che hanno arrestato un trentacinquenne per detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di un primo involucro contenente marijuana.

Non ritenendo credibile la spiegazione che si trattasse di cannabis light, i militari hanno esteso gli accertamenti ad altri locali nella sua disponibilità e con il supporto dello squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria" hanno trovato e sequestrato la marijuana, suddivisi in circa 90 confezioni sigillate e l'altra sostanza stupefacente nascosta all'interno di comuni sacchi della spazzatura.

In pratica nel suo appartamento il trentacinquenne avrebbe allestito una sorta di deposito per lo stoccaggio della ingente quantità di marijuana che sarebbe stata destinata ad alimentare il mercato della droga.



