Comune di Corato dona un grande ulivo al Comune di Trieste

Tanti gli appuntamenti anche nella seconda giornata della 17/a edizione di Olio Capitale, in corso a Trieste, al Generali Convention Center, con 212 espositori, da 18 regioni italiane e dalla Grecia.

Tra gli interventi nei vari stand, quello dell'assessore regionale della Calabria all'Agricoltura, Gianluca Gallo, "la Calabria - ha ricordato - è una regione dalle grandi biodiversità, con tante varietà, siamo leader nazionali nel biologico, anche nel settore olivicolo e in questi anni stiamo improntando tutto alla qualità, perché vogliamo oli di qualità e non produzioni massive. Ed è attraverso la qualità che riusciamo ad avere valori di produzione adeguati".

Tra i principali appuntamenti della giornata il convegno del network Mirabilia, dedicato al legame tra olio e turismo. Sempre oggi il Comune di Corato ha donato un ulivo al Comune di Trieste, un ulivo cultivar Coratina. L'albero, di oltre 90 anni, era destinato all'espianto per la realizzazione di un'infrastruttura stradale. L'amministrazione comunale di Corato ha scelto di donarlo a Trieste come segno di amicizia e collaborazione tra le due città.



