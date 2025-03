Scontro tra due auto nel vibonese, una vittima

Un giovane è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 182 a Vibo Valentina Marina nel quale sono rimaste coinvolte due vetture.

Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus ed un Fiat Doblò si sono scontrate e i conducenti sono rimasti incastrati all'interno dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vibo Valentina e del distaccamento di Vibo Marina che hanno provveduto ad estrarre i feriti, affidati al personale sanitario del 118.

Per il ferito più grave è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che, però, è risultato vano. Il giovane è morto prima del decollo.

A causa dell'incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi sensi di marcia per consentire il soccorso e la rimozione dei mezzi.



