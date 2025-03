Occhiuto commissario per l'emergenza ospedaliera in Calabria

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi riguardanti il sistema ospedaliero della Regione dopo la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo scorso che ha dichiarato lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero calabrese per la durata di 12 mesi. Lo ha stabilito il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano con una propria ordinanza.

La dichiarazione dello stato di emergenza era stata chiesta dallo stesso Occhiuto per "procedure acceleratorie volte a consentire la rapida costruzione dei nuovi nosocomi". Le nuove strutture sono quelle della Sibaritide, di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro e di Locri, oltre agli interventi finanziati dall'Inail per l'Azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria, l'Asp di Reggio, l'Azienda ospedaliera di Cosenza, l'Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e l'Asp di Crotone.

Nell'ordinanza di Ciciliano si prevede che gli previsti per il sistema ospedaliero "sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti".



