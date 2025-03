Denuncia di avere subito intimidazione ma è falso, indagato

Ha denunciato ai carabinieri di avere subito un'intimidazione, ma era tutto falso ed è stato indagato per simulazione di reato. E' accaduto a Melito Porto Salvo. Un uomo si è presentato alla Stazione carabinieri riferendo di aver udito, nelle prime ore della notte, frasi ingiuriose urlate al suo indirizzo e di aver successivamente trovato, vicino alla ruota posteriore destra della propria autovettura, un contenitore di plastica da circa 5 litri senza tappo, con all'interno residui di liquido infiammabile, in parte già versato sul manto stradale e a contatto con lo pneumatico.

Gli accertamenti compiuti dai carabinieri con l'acquisizione e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nell'area, hanno permesso però di accertare che l'atto intimidatorio era stato inscenato dallo stesso denunciante e non vi era responsabilità di terzi.



