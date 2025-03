Apprendistato, a Reggio iniziativa al polo Righi-Boccioni-Fermi

Alcuni giovani studenti del Polo tecnico professionale "Righi-Boccioni-Fermi" di Reggio Calabria inizieranno un'esperienza lavorativa nella Soseteg, azienda reggina attiva nel settore delle costruzioni.

L'iniziativa sarà resa possibile grazie all'apprendistato duale promosso dalla dirigente dell'istituto scolastico Anna Maria Cama e i partecipanti avranno l'opportunità di essere assunti con un vero e proprio contratto.

"Si tratta di un contratto - afferma la dirigente precisando che si tratta del primo istituto della provincia e tra i primi in tutta la regione a introdurre questa modalità di formazione che offre agli studenti un'opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro - che termina con il conseguimento del diploma ma non esclude la possibilità di proseguire il percorso in azienda. È stato un traguardo - aggiunge - raggiunto grazie all'impegno di squadra e al supporto di Sviluppo Lavoro Italia".

A inaugurare il percorso saranno gli studenti dell'indirizzo Geometra, mentre sono già in programma opportunità simili per altri settori presenti nel Polo, tra cui aeronautico, biotecnologie sanitarie, ottico, odontotecnico, manutenzione e assistenza tecnica, agraria, socio-sanitario e commerciale.

"Per il vicesindaco della città Carmelo Versace - riporta una nota dell'istituto - il Polo tecnico professionale 'è una scuola dinamica e innovativa'. Alla presentazione dell'iniziativa erano presenti anche il rettore dell'Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, che ha esortato i ragazzi a guardare con fiducia al futuro, e Ernesto Zizza, in rappresentanza del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Antonino Domenico Cama, il quale ha ribadito l'importanza della formazione e della sete di conoscenza che bisogna avere per migliorare la collettività. Il sostegno delle istituzioni è fondamentale, come ha evidenziato Vittorio Colosimo, responsabile del Centro per l'Impiego, poiché rappresenta sicurezza per i giovani nella costruzione del proprio futuro.

Concetto ribadito anche dal vicepresidente di Confindustria, Giuseppe Febert il quale li ha esortati ad essere sempre determinati". "Il professore universitario Massimiliano Ferrara - è detto ancora nella nota - ha incoraggiato gli studenti a impegnarsi nel presente per costruire il futuro. Non lasciarsi vivere la vivere da protagonisti in un clima di vera umiltà cercando di fare emergere il meglio che c'è dentro ciascuno. Un invito forte quello di Ferrara che regala spunti di riflessione tra i giovani. 'Siate liberi' è stata la parola chiave, ripresa poi anche dall'amministratore delegato di Soseteg, Walter Curatola, il quale ha voluto puntare l'attenzione su alcuni valori importanti: determinazione, coraggio e capacità di saper dire 'no' quando serve".

Successivamente è stato firmato un protocollo d'intesa.

"Questa firma - ha messo in evidenza la dirigente Cama - rappresenta il nostro impegno nei loro confronti. Il nostro lavoro è al loro servizio, affinché un giorno possano restituire alla collettività il valore del bene e del sapere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA