Il Parco delle Serre Calabresi alla BMT col 'turismo gentile'

Alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), che si svolge a Napoli da oggi a sabato 15 marzo, la Calabria è protagonista con il progetto del Parco delle Serre Calabresi legato al 'Turismo Gentile'. Si tratta, sottolinea una nota diffusa in occasione della BMT, di "una delle tendenze che vanno sempre più affermandosi negli ultimi anni ed a cui i territori cercano di dare una risposta cogliendo anche l'occasione per diversificare l'offerta e portare il turista fuori dai classici circuiti turistici in un'Italia che ha molto da offrire".

"Il 'Turismo Gentile' promuove il rispetto per l'ambiente e le comunità locali" spiega Alfonso Grillo, commissario del Parco delle Serre. "Con il progetto 'Serre Experience' - aggiunge il commissario - vogliamo promuovere il territorio delle Serre Calabresi attraverso l'offerta di esperienze autentiche che rispettano la natura e le tradizioni". In questo modo, sottolinea ancora il commissario, la missione del parco si arricchisce con quella che ama definire 'tutela attiva. Non si tratta più di un parco ma di Museo orientato alla conoscenza e allo sviluppo. In un'epoca in cui la richiesta di turismo esperienziale si fa pressante, un territorio come quello del Parco delle Serre non può farsi trovare impreparato. Per questo abbiamo voluto pianificare un rapporto finalizzato alla promozione e la creazione di una proposta turistica".

L'area del Parco si estende fra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria sulla dorsale est e ovest della regione fino a toccare la costa ionica e quella tirrenica, per 18mila ettari di territorio, i borghi interessati sono 35. "Il progetto - dice ancora Grillo - avrà il compito di promuovere ogni angolo della riserva naturale potenziando il patrimonio storico, culturale e spirituale, in gran parte sconosciuto e lontano dal turismo di massa, che ha mantenuto il suo fascino arcaico e le sue bellezze naturali, e in grado quindi di offrire un potenziale turistico integro e affascinate. Ai visitatori saranno proposte esperienze davvero uniche. Abbiamo lavorato alacremente in questi anni per dotare il parco degli strumenti necessari potenziando l'ospitalità e investendo sui servizi.

L'escursionismo è il nostro punto forte potendo contare su 12 sentieri gestiti dal parco e due cammini, Il Cammino del Normanno, ad esempio, attraversa tutta la contea, i borghi e i castelli di quello che fu l'impero Normanno di Ruggero I d'Altavilla. Un'immersione nella storia, attraverso la connessione autentica con la natura e l'enogastronomia. La ciclovia dei Parchi di Calabria è un altro nostro vanto. Il turismo dolce, sulle due ruote, ci sta dando grandi soddisfazioni. Registriamo presenze da tutto il mondo e apprezzamenti per questa realtà che tra l'altro è stata premiata come la più bella d'Italia nel 2023".

Di creazione di un'offerta turistica unica, sostenibile e autentica parla anche Andrea Manzo, direttore di SoleItalia Travel, il tour operator incoming coinvolto nel progetto. "Le Serre Calabresi sono un gioiello di biodiversità che non ti aspetti e che merita di essere conosciuto a livello internazionale - dice Manzo - 'Serre Experience' rappresenta la proposta per valorizzare un territorio unico e un'offerta turistica sostenibile e immersiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA