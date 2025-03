Comunali Cassano Ionio, FI candida a sindaco Gianpaolo Iacobini

Gianpaolo Iacobini è il candidato a sindaco di Forza Italia a Cassano allo Ionio.

Iacobini, 51 anni, avvocato cassazionista, giornalista pubblicista e dal luglio del 2021 amministratore unico di Terme Sibarite, "sarà il punto di riferimento - si afferma in una nota - di una coalizione civica aperta a movimenti di varia matrice politica".

La designazione di Gianpaolo Iacobini è stata approvata per acclamazione a conclusione di un'assemblea che ha visto la partecipazione di circa 200 tra iscritti e simpatizzanti del partito, alla presenza del segretario provinciale Gianluca Gallo e dei commissari dei circoli di Cassano centro e Sibari, Liborio Bloise e Francesco Celiberto.

"Nel corso dei lavori, oltre alla definizione della candidatura - si aggiunge nel comunicato - è stata formalizzata la scelta di optare per la costruzione di una coalizione di impronta civica al fine di favorire la più ampia convergenza possibile su un programma che segni una chiara e profonda discontinuità rispetto all'operato dell'Amministrazione comunale in carica".

La candidatura di Iacobini, 51 anni, sposato a padre di tre figli, si aggiunge a quella di Carmen Gaudiano, indicata per la carica di primo cittadino dalla coalizione civica democratica e riformista il cui leader è il sindaco uscente Gianni Papasso.





