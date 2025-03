Sociale e cultura per valorizzazione San Giovanni a Catanzaro

Progetti di inclusione sociale e culturale che potranno essere presentati da oggi fino al 12 maggio dagli enti del terzo settore e che verranno valutati dall'Università, dal Comune e dalla Fondazione con il Sud: è l'avviso pubblico varato dal Comune di Catanzaro per la valorizzazione del Complesso monumentale del San Giovanni e che è stato presentato stamani.

"E' una delle giornate più significative di questa prima parte di mandato - ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita - perché si condensano molti motivi di soddisfazione. Oggi con la pubblicazione dell'avviso pubblico entriamo nel vivo di quello che sarà la nuova vita del San Giovanni. Il complesso monumentale del San Giovanni che rappresenta uno dei nostri gioielli finalmente potrà avere una gestione all'altezza della sua importanza e della sua bellezza".

"Grazie al nuovo accordo - ha aggiunto - che abbiamo fatto con l'Università e soprattutto grazie al fatto che Fondazione con il Sud, la più importante fondazione che opera nel sud del paese, ha scelto Catanzaro, investe delle risorse e ci consente di far partire questo progetto che poi sarà un partenariato, legheremo il futuro culturale della città, il futuro del San Giovanni a un grande investimento sul sociale".

Fiorita ha ribadito come "il San Giovanni, una struttura così importante, tra le più belle nel sud Italia, fino ad oggi ha vissuto di piccoli contributi, di una gestione volenterosa. Oggi finalmente avremo le risorse per dare a questa struttura la possibilità di ospitare mostre, eventi, di fare una programmazione culturale di altissimo livello. Lo facciamo guardando al futuro del San Giovanni per i prossimi dieci anni, attraverso una procedura di evidenza pubblica, rivolgendoci al terzo settore, dentro un progetto innovativo e sperimentale che ha pochissime pari in tutta Italia".

All'incontro, tenuto nella sala confenze del San Giovanni, hanno partecipato anche il rettore dell'Università Magna Graecia Giovanni Cuda, e il presidente di Fondazione con il sud Stefano Consiglio.

"L'università - ha detto Cuda - ha una propria sede storica all'interno del San Giovanni, quindi attraverso questa iniziativa potenzieremo ulteriormente le attività che si faranno all'interno del Complesso e faremo in modo che i nostri studenti, i nostri laureati possano avere ulteriori chance di frequentare, attraverso il San Giovanni, anche la città e il centro storico. E' un impegno importante che il rettore e tutti i partner che sono oggi presenti al tavolo metteranno per questa iniziativa per rafforzare il rapporto del nostro Ateneo con questa città e far sì che questo Ateneo venga ancora più sentito come una parte fondamentale e trainante di Catanzaro".

"Fondazione con il Sud - ha spiegato Consiglio - da tempo è al fianco delle amministrazioni comunali per poter coinvolgere enti di terzo settore per valorizzare spazi culturali belli come questo, superare quello che io chiamo il paradosso degli spazi non valorizzati e quindi far sì che questi luoghi possano sfruttare al massimo le loro potenzialità per poter creare lavoro culturale, occasioni di incontro e servizi alla cittadinanza".

Consiglio ha sottolineato come "valorizzare questo luogo in collaborazione con il Comune e l'Università richiede significative competenze, quindi l'invito è a favorire collaborazione tra terzo settore in modo tale da presentare progetti che poi devono essere sostenibili nel tempo. Le risorse di Fondazione servono per partire ma poi chi presenta proposte deve dimostrare di riuscire a camminare sulle proprie gambe".





