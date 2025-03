A Crotone Daspo 'fuori contesto' per 2 tifosi condannati

Il questore di Crotone Renato Panvino ha emesso due Daspo "fuori contesto" sulla base della legge n. 401 del 1989 che ha previsto l'applicabilità della misura di prevenzione anche in riferimento a condotte realizzate in ambiti non ricollegabili ad eventi sportivi.

Il provvedimento, della durata di un anno ciascuno, è stato emesso nei confronti di due tifosi, già condannati, rispettivamente, per violazione della normativa sulle armi e per associazione a delinquere in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, spiega la Questura, "è oggi applicabile non soltanto a coloro che hanno palesato una potenziale pericolosità per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive in occasione delle stesse, ma anche ai soggetti a carico dei quali tale pericolosità risulti aliunde, ossia dall'essere incorsi in denunzia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, specificamente indicati e scelti quali indici precisi di attitudine al compimento di reati di particolare allarme sociale".



