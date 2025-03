Lamezia, candidata sindaco Lo Moro incontra centrosinistra

Primo incontro, a Lamezia Terme della candidata a sindaco alle prossime amministrative Doris Lo Moro con le forze che compongono la coalizione di centrosinistra che la sostiene: Pd, M5S, Sinistra Italiana, Verdi, Partito Socialista, Azione, Italia Viva, e i movimenti Lamezia Bene Comune e Nuova Era. Al centro dell'incontro le liste e ed il programma.

"Tutte le forze e i movimenti politici - è scritto in una nota - hanno condiviso la necessità di mantenere alto il livello della discussione politica e di affrontare una campagna elettorale basata sui contenuti. La coalizione di centrosinistra si rincontrerà a breve, con l'obiettivo di definire liste e programma in tempi ravvicinati".

Durante la riunione sono stati individuati una serie di appuntamenti "che serviranno anche a perfezionare il programma elettorale da sottoporre alla città per le imminenti elezioni amministrative".



