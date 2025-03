Calcio: vietata ai tifosi del Cosenza trasferta a Catanzaro

Vietata ai tifosi del Cosenza la trasferta a Catanzaro per assistere domenica al derby col Cosenza, valido per il campionato di serie B. Il prefetto del capoluogo, Castrese De Rosa, ha emesso un'ordinanza di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza.

"Il provvedimento - si afferma in un comunicato della Prefettura - è stato adottato in seguito alle risultanze dell'analisi svolta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha evidenziato elevati profili di rischio in ragione dell'acerrima e storica rivalità tra le opposte tifoserie, che ha generato nel corso degli anni episodi di gravi intemperanze, anche con scontri anche con le forze dell'ordine e feriti".

"Nella medesima giornata, nel corso della riunione del Gruppo operativo sicurezza che si è tenuta nella Questura di Catanzaro - si aggiunge nella nota - è stata disposta, come richiesto dalla società Catanzaro calcio 1929, l'apertura del settore ospiti, denominato Curva Est, da destinare ai giovani calciatori del settore giovanile e alla società. Nello specifico, i tesserati saranno invitati e muniti di biglietto con tagliando nominativo per un massimo della capienza attualmente disponibile, che è di 750 spettatori.

"Non potevamo fare altrimenti - ha dichiarato il prefetto De Rosa - dopo gli episodi di violenza avvenuti tra le opposte tifoserie e il divieto di trasferta per i tifosi catanzaresi nella partita di andata, ma è mia intenzione, condivisa anche dal Prefetto di Cosenza, di rivedere la decisione nel prossimo futuro, ovviamente dopo un'attenta analisi con le opposte tifoserie".



