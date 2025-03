Vaccini, nel 2023 trend complessivamente in calo in Calabria

Vaccinazioni in calo in Calabria. E' scesa infatti dal 96,13 del 2022 al 93,40 del 2023, poco sotto il livello medio nazionale ( 94,76), la copertura ogni 100 abitanti per l'esavalente che comprende polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilo dell'influenza tra i bambini entro i 24 mesi di età. A darne conto è l'ultimo rapporto 'Coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescente' del Ministero della salute.

In un anno guardando ai numeri sembra diminuita considerevolmente l'attenzione dei calabresi verso l'immunizzazione da malattie che rappresentano ancora pericolose insidie. Una lievissima flessione si registra anche per il morbillo: da 92,96 a 92,43. Perdono punti anche le vaccinazioni contro il meningococco B, da 86,83 a 80,37 che si colloca in una posizione ancora poco più alta rispetto alla media nazionale (79,60) e quello di tipo ACYW coniugato da 91,28 a 84,36 (assai più alto del dato medio nazionale 57,33). Crollano, invece, le vaccinazioni per il Meningocco C: da 91,28 a 59,85. Tengono a quanto pare le barriere contro Parotite (da 92,96 a 92,43), Rosolia (da 92,96 a 92,43) e Varicella (da 92,87 a 92,03).

All'insegna della diminuzione anche i dati relativi alla vaccinazione dell'adolescente (al di sotto dei 18 anni) riferiti sempre al 2023. In calo i dati su morbillo prima e seconda dose: da 82,57 e 73,41 registrati nell'anno precedente a 66,66 e 63,18 del 2023; giù di oltre 10 punti il dato sulla difterite (da 67,48 a 54, 29); analogo discorso per tetano e pertosse: per entrambi da 67,48 a 54, 29; parotite dose 1 e 2: da 81,77 e 72,55 a 66,66 a 63,18; Rosolia 1 e 2: da 82,32 e 72,68 a 66,66 e 63,18. Anche per le vaccinazioni contro il Meningococco C e Meningococco ACYW tra le persone alla soglia della maggiore età si scende rispettivamente da 66,13 a 45,93 e da 57,77 a 46,36. .



