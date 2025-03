Sequestrati beni ad un amministratore di sostegno

Nominato come amministratore di sostegno di una persona che a causa delle sue condizioni di salute non sarebbe stato in grado di provvedere ai propri interessi si sarebbe appropriato indebitamente di somme di denaro destinate al suo assistito. I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno notificato ad un uomo un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Gip del locale Tribunale.

Il provvedimento riguarda il sequestro preventivo di beni per un ammontare pari a circa 60 mila euro. Le attività, coordinate e dirette dal Procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, hanno permesso di appurare come l'indagato, nell'arco di tempo tra il 2016 e il 2019, avesse effettuato spese eccedenti rispetto alle esigenze del beneficiario, senza peraltro fornire la relativa documentazione giustificativa al Giudice tutelare che si trovava quindi impossibilitato a vigilare correttamente sull'operato dello stesso.



