Sedicenne arrestato dai carabinieri per spaccio di droga

I carabinieri hanno arrestato a Luzzi un giovane di 16 anni, studente, con l'accusa di detenzione illegale e fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto é stato eseguito dai militari della locale stazione che, durante un servizio di pattuglia, avevano notato alcuni giovani che, in un parco pubblico, "stazionavano - é detto in una nota stampa - con atteggiamento guardingo e circospetto.

Dopo un approfondito controllo ed a seguito di perquisizione personale, lo studente sedicenne è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina e sette di hashish suddivisi in dosi". Così come disposto dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro, il sedicenne è stato portato nel centro di prima accoglienza del capoluogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA