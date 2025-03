Laurea honoris causa in ingegneria gestionale a Santo Versace

"Il vero successo non è solo arrivare in cima, ma lasciare qualcosa di buono lungo la strada". È un passaggio della lectio magistralis dell'imprenditore Santo Versace all'Università della Calabria, dove gli è stata conferita la laurea "honoris causa" in Ingegneria gestionale.

Aula magna dell'ateneo gremita di ospiti per l'evento che ha visto protagonista il genio imprenditoriale di una personalità nata in Calabria ma nota a tutto il mondo, attraverso la moda, lo stile e il marchio Versace costruito grazie al genio creativo del fratello Gianni. "Sono emozionato. È un giorno di grande felicità - ha detto Santo Versace parlando con i giornalisti a margine dell'evento- perché nel '68 quando mi sono laureato non c'erano università in Calabria quindi sono stato obbligato a studiare a Messina. Dunque, oggi è come tornare al '68. Una laurea nella mia terra è bellissimo".

In platea, oltre ai tanti studenti della facoltà di ingegneria gestionale, i rappresentanti del mondo industriale e di numerose realtà imprenditoriali. "Santo Versace è un'eccellenza calabrese - ha detto il magnifico rettore dell'Università della Calabria Nicola Leone - che ha dato lustro alla Calabria nel mondo. L'opera di Santo Versace si distingue anche per la sua attività filantropica contro le diseguaglianze sociali, mettendo in campo iniziative di inclusione a sostegno delle persone fragili. Santo Versace ha saputo creare un brand valorizzando enormemente i risultati ottenuti, si è distinto per le sue qualità manageriali e la sua storia dimostra che anche partendo dal qui, dal Sud, si possono raggiungere grandi traguardi".



