Ais, in 5 mila hanno seguito i corsi per sommelier in Calabria

Non solo i corsi di 1°, 2° e 3° livello, il classico iter completo per conseguire la qualificazione professionale di Sommelier Ais: in Calabria, la principale associazione del settore offre quest'anno anche importanti occasioni di incontro per amanti del vino, grandi e piccoli produttori selezionati ed esperti del settore. È in pieno svolgimento, infatti, il ciclo di tappe del "Calabria wine tour", un programma di visite presso le cantine di tutte e cinque le province calabresi guidate dai degustatori Ais.

"Aperti a tutti, si tratta di incontri - è detto in una nota dell'associazione - che costituiscono un modo originale e attualissimo per avvicinarsi al mondo del vino, approfondirne la conoscenza e proporne un consumo consapevole. Non serve essere esperti, né sommelier per partecipare, basta solo la curiosità.

Gusto, cultura e passione sono al centro di ogni tappa del Tour: si visitano le aziende e si incontrano i produttori in vigna e in cantina, si degustano vini, si mangia qualcosa, si scambiano opinioni e si partecipa agli approfondimenti guidati dai Degustatori Ais. Il tutto in location anche prestigiose e comunque sempre suggestive e diverse".

"È anche questo - sottolinea Antonio Fusco, presidente di Ais Calabria - un contributo che come sommelier e comunicatori del vino vogliamo dare alla crescita di una regione come la Calabria che si sta rivelando una delle terre del vino più interessanti e vivaci del Sud, grazie alle più moderne tecniche utilizzate sia in vigna che in cantina e alla riscoperta e la valorizzazione di un ricco e prezioso patrimonio di vitigni autoctoni di notevole interesse enologico".

"La principale 'mission' dell'Ais - riporta ancora la nota - rimane sempre la formazione. I risultati sono più che lusinghieri: ad oggi in Calabria l'Ais ha formato oltre cinquemila donne e uomini, un numero di persone considerevole e fra questi anche sommelier professionisti che attualmente ricoprono prestigiosi incarichi in importanti ristoranti ed enoteche in Italia e all'estero. I corsi dell'associazione consentono di diventare sommelier per abbracciare una professione stimolante e prestigiosa o per entrare con competenza nell'affascinante mondo del vino. Il percorso didattico è infatti rivolto a chi ricerca una formazione completa per svolgere le mansioni previste dalla figura del sommelier, o a chi intende semplicemente approfondire i propri interessi. In ogni caso, un'esperienza di grande valore, coinvolgente e appassionante. In tutte le provincie calabresi l'Ais è presente con otto delegazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA