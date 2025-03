Maxisequestro di novellame di sarda risultato non commestibile in Calabria. I finanzieri della Sezione operativa navale di Reggio Calabria, nell'ambito del piano di contrasto della pesca di frodo disposto dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia in collaborazione con la Compagnia di Villa San Giovanni e la componente cinofila della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, hanno scoperto un autoarticolato con all'interno una tonnellata e mezzo di pescato conosciuto anche come 'bianchetto' in procinto di imbarcarsi per la Sicilia.

All'interno di un tir in sei cassoni in plastica erano state nascoste 262 cassette in polistirolo, già predisposte per la successiva vendita al dettaglio di prodotto ittico di cui risulta vietata la pesca, il trasporto e la vendita. Oltre al sequesto dell'intero carico al conducente del mezzo sono state comminate sanzioni amministrative per 75 mila euro. Il pescato, all'esito dei controlli da parte del medico veterinario intervenuto, è stato giudicato addirittura non commestibile e dichiarato non idoneo per il consumo umano.

Qualora immesso in commercio, oltre all'illecito guadagno, stimato in oltre 30.000 euro, il novellame avrebbe potuto rappresentare anche un serio pericolo per la salute dei consumatori.



