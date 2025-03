Fiorita, Cec torna a Catanzaro, luogo di scambio di idee

"È con sincera emozione che ho avuto l'onore di portare il saluto della città di Catanzaro ai componenti della Conferenza Episcopale Calabra, riuniti nel nostro Arcivescovado dopo molti anni di assenza. In un tempo in cui il dialogo appare spesso troppo frammentato, Catanzaro si pone ancora una volta come luogo di incontro e di scambio di idee, accogliendo con orgoglio voci diverse e prospettive plurali". Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

"Questo incontro - prosegue - richiama anche l'essenza di una necessaria collaborazione tra Chiesa e Amministrazioni locali, nel rispetto delle proprie rispettive missioni, ma con la consapevolezza di quanto sia fondamentale agire insieme per il bene comune della nostra comunità. Siamo convinti che le decisioni migliori nascano sempre dall'ascolto, dal dialogo e dalla condivisione di visioni differenti, mettendo al centro il rispetto reciproco e l'impegno per il benessere collettivo".

"E mai, come in questo momento - conclude Fiorita - è sentito il richiamo agli insegnamenti di Papa Francesco che del bene comune dice 'richiede un impegno che sporca le mani' e 'solo le mani sporche sanno cambiare la terra: la giustizia si vive, la carità si incarna e, solidali nelle sfide, in esse si persevera con coraggio'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA