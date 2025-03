Droga, due arresti della Polizia di Stato a Crotone

Due persone sono state arrestate, in altrettante distinte attività, dalla Polizia di Stato di Crotone nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio degli stupefacenti disposti dal questore Renato Panvino.

I poliziotti dell'Ufficio volanti e della Squadra mobile, a conclusione di diversi servizi di avvistamento e pedinamento di soggetti ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti, hanno fatto irruzione in una abitazione del centro cittadino soprendendo il proprietario mentre era intento nella vendita di droga ad un cliente. L'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi della sostanza ma è stato subito bloccato e arrestato per spaccio di stupefacenti. Sequestrati 12 grammi di cocaina. All'interno dell'appartamento, inoltre, è stato trovato materiale esplodente del tipo fontane piriche utilizzate nella pubblica via con fini diversi da quelli solitamente utilizzati.

La Squadra mobile di Crotone, nel corso di un'altra attività, ha arrestato un uomo raggiunto da un provvedimento emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura presso la Corte d'Appello di Catanzaro. La persona arrestata, infatti, dovrà scontare la pena definitiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione perché ritenuto responsabile di reati inerenti gli stupefacenti e le armi.



