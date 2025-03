Donna morta in incidente stradale, torna libero ex fidanzato

Torna libero Mario Molinari, l'uomo indagato per omicidio stradale in seguito all'incidente avvenuto a Lorica il 25 agosto 2024 nel quale ha perso la vita Ilaria Mirabelli che era in auto con lui.

La donna, ex compagna di Molinari, nell'impatto era stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed era morta sul colpo per le gravi lesioni riportate.

Molinari era stato arrestato e posto ai domiciliari lo scorso 8 febbraio su decisione del gip del tribunale di Cosenza. Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso presentato dal legale dell'indagato e annullato la misura cautelare in precedenza emessa nei suoi confronti.



