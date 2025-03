Bonus facciate per lavori mai eseguiti,sequestro crediti imposta

Avrebbe emesso una fattura per lavori mai eseguiti nell'ambito del bonus facciate , incamerando nel proprio cassetto fiscale crediti d'imposta inesistenti per circa 65 mila euro. Il titolare di una ditta individuale del settore edile è stato denunciato per truffa assieme ad un tecnico, dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari che hanno sequestrato 65 mila euro di crediti d'imposta.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale Procura. In particolare, i militari a seguito di indagini avviate per verificare l'eventuale illecita acquisizione e l'utilizzo illegittimo di crediti d'imposta relativi al bonus facciate, hanno scoperto che il rappresentante legale di una ditta di costruzioni, dopo aver stipulato con un privato cittadino un contratto di appalto per lavori di riqualificazione di un fabbricato, aveva emesso fattura applicando lo sconto del 90% sul totale dell'importo, così come previsto dalla legge. Di fatto però, nella fattura erano descritti, secondo quanto emerso, lavori mai eseguiti, in quanto sospesi dopo solo due giorni dal loro inizio e, successivamente, mai conclusi. Inoltre, il rappresentante legale della ditta avrebbe trasmesso all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione non veritiera che ne attestava il loro completamento, recante anche la firma falsa del proprietario dell'immobile. In tal modo la ditta otteneva ed incamerava nel proprio cassetto fiscale crediti d'imposta inesistenti per circa 65 mila euro che, successivamente, venivano utilizzati dall'imprenditore per compensare, e quindi evadere, imposte, tasse e contributi dovuti rispettivamente all'Erario, ad altri enti Locali e all'Inps.



