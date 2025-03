Sky Alps, grazie ai passeggeri rimasti a terra per cambio aereo

"Vogliamo rassicurare tutti i nostri passeggeri che abbiamo agito con tempestività per ridurre al minimo eventuali disagi per i nostri clienti e possiamo confermare che tutti i voli SkyAlps sono pienamente operativi.

Ci scusiamo per il recente disagio, prontamente risolto con l'inserimento di aeromobili sostitutivi in flotta che ci hanno permesso di ripristinare completamente la normale operatività".

Lo afferma in una nota Alex Spinato, accountable manager SkyAlps in merito alla vicenda dei 18 passeggeri a cui, nei giorni scorsi, è stato impossibile imbarcarsi sul volo Crotone-Roma operato da SkyAlps per il cambio di aeromobile con uno di capacità inferiore.

"Un sentito ringraziamento in particolare - prosegue Spinato - ai 18 passeggeri del volo Crotone-Roma per tutta la loro comprensione e la fiducia, a cui abbiamo offerto assistenza continua. La nostra compagnia si impegna ogni giorno a offrire il miglior servizio, il massimo comfort e un'eccezionale esperienza di volo".



