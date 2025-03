Sequestrate slot machine abusive a Scilla, due denunce

Due persone sono state denunciate in stato di libertà per esercizio abusivo del gioco d'azzardo nell'ambito di un'attività di contrasto al gioco illegale e per la tutela dei minori svolta tra la Stazione Carabinieri di Scilla e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) di Reggio Calabria.

Durante un controllo in un circolo ricreativo, i militari hanno sequestrato sei slot machines abusive non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e un computer portatile utilizzato per scommesse online su siti stranieri non autorizzati. Il materiale sequestrato sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con circuiti di gioco illegale più ampi.

Dagli accertamenti effettuati è merso che il circolo operava senza alcun titolo autorizzativo per la commercializzazione dei giochi, violando la normativa in vigente. Oltre all'assenza di autorizzazioni, l'esercizio non avrebbe rispettato le misure minime di sicurezza e controllo degli accessi esponendo i frequentatori, tra cui minori, a potenziali rischi. Nei confronti delle due persone denunciate sono state irrigate delle sanzioni amministrative.



