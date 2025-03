Sacal, febbraio record, maggior numero passeggeri del decennio

Sacal conferma il trend positivo del sistema aeroportuale calabrese nei primi due mesi dell'anno, con "un Febbraio 2025 da record, che registra il maggior numero di passeggeri trasportati (per tutti e tre i singoli scali) dell'ultimo decennio".

Nel complesso, riferisce la società, "il sistema aeroportuale calabrese ha trasportato 250.536 passeggeri (69.524 in più), con un tasso di crescita medio del 38,4% rispetto al mese di febbraio 2024".

In particolare nell'aeroporto di Crotone sono transitati 15.559 passeggeri con un +59,9% su febbraio 2024, a Lamezia 167.300 (+13,8%) e a Reggio Calabria 67.677 (+178,8%) "La costante crescita del traffico passeggeri nei nostri aeroporti - ha dichiarato Marco Franchini, amministratore unico di Sacal - è la conferma che gli investimenti e le strategie di sviluppo stanno producendo effetti tangibili. La Calabria si sta preparando a una Pasqua straordinaria, con un'offerta sempre più ampia di collegamenti che valorizzano il territorio e ne rafforzano l'accessibilità. È una terra che ti sorprende, tutta da scoprire, e che offre un'esperienza autentica senza overtourism. Il nostro impegno, insieme a quello delle compagnie aeree, dei tour operator e della Regione, è rendere il sistema aeroportuale calabrese sempre più attrattivo e competitivo".

In vista dell'estate 2025, a Lamezia Terme, Ryanair baserà il secondo aeromobile, consentendo il lancio di nuove rotte per Trieste, Breslavia, Bucarest, Madrid e Tirana, mentre EasyJet punta sul mercato francese con i nuovi collegamenti per Parigi Orly e Nizza e Lufthansa apre nuove opportunità di connettività globale con la nuova rotta per Francoforte. A Crotone, lo scalo ritrova un collegamento internazionale con la Germania grazie al nuovo volo di Ryanair per Düsseldorf Weeze. A Reggio Calabria, continua la sua crescita con le nuove rotte Ryanair per Milano Malpensa, Pisa, Parigi Beauvais, Francoforte Hahn, Londra Stansted, Katowice e Bruxelles Charleroi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA