Incendio in un magazzino ad Olivadi, un ustionato

Un violento incendio è divampato in un magazzino-garage attiguo ad uno stabile di 3 piani ad Olivadi. Nel rogo una persona ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. Soccorso dal personale sanitario del Suem118, è stato portato nell'ospedale di Catanzaro.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e dei distaccamenti di Soverato e e Chiaravalle Centrale. Le fiamme hanno coinvolto un furgone parcheggiato all'interno, dei fusti verosimilmente utilizzati a contenere liquidi infiammabili, due motociclette ed un quantitativo di legna e si sono rapidamente propagate al piano terra dello stabile. A causa delle altissime temperature, i locali interessati dal rogo hanno riportato danni al solaio con rottura delle pignatte.

I vigili del fuoco, dopo avere spento l'incendio e messo in sicurezza i luoghi, in via precauzionale hanno interdetto l'accesso allo stabile in attesa di ulteriori verifiche tecniche approfondite finalizzate a valutare le condizioni di sicurezza dell'immobile.

Adesso sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri per risalire all'origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto è intervento anche il sindaco di Olivadi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA