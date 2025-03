Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditore e la moglie

Un imprenditore di Crotone e la moglie sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone perché ritenuti responsabili della bancarotta di due società. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. Sequestrate due aziende che sarebbero state portate al dissesto dopo aver accumulato, tra gli anni 2012 e 2021, debiti erariali per complessivi 900 mila euro, depauperato le risorse finanziarie aziendali per circa 500 mila euro, occultato i libri e i registri contabili e distratto i beni aziendali trasferendoli a due nuove società costituite ad hoc.

Inoltre sono state sottoposte a sequestro anche le quote societarie ed i beni mobili e immobili delle due new company, anch'esse con sede a Crotone e operanti nello stesso settore commerciale di quelle fallite. Le nuove società, secondo quanto riferito sarebbero state infatti lo strumento attraverso il quale l'imprenditore ha potuto proseguire la propria attività a discapito dell'Erario e dei creditori.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, hanno consentito di rilevare proprio come l'indagato, avvalendosi della collaborazione della moglie per la formale intestazione della titolarità delle nuove aziende, abbia realizzato una sistematica e pluriennale evasione dei tributi, degli oneri fiscali e previdenziali a cui faceva seguire, non appena le aziende raggiungevano un livello di decozione irreversibile, il trasferimento, senza il pagamento di alcun corrispettivo, dei beni aziendali alle altre società nel frattempo costituite. Numerosi e per importi rilevanti sono stati i prelevamenti dai conti societari effettuati negli anni dai coniugi, destinati a soddisfare esigenze personali, estranee all'attività aziendale, come ad esempio l'acquisto di un'imbarcazione di lusso e di un appartamento nel pieno centro di Crotone.



