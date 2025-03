Da Intesa San Paolo 400 mila euro per startup Searcode

Intesa Sanpaolo e Searcode, startup innovativa del settore dell'elettronica, hanno finalizzato un'operazione di finanziamento convertibile di 400 mila euro. E' quanto riferisce un comunicato di Intesa SanPaolo.

"L'operazione, che ha lo scopo di rafforzare e sviluppare la presenza sul mercato della startup calabrese - è detto nel comunicato - rientra nell'ambito di 'Convertibile Impresa', finanziamento a medio-lungo termine creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di sviluppo delle startup innovative, con la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale, l'ingresso di nuovi soci e l'opzione di conversione del finanziamento da parte della banca in una partecipazione societaria. Il Gruppo sostiene da tempo le startup, accompagnandole in percorsi di crescita e di investimento. Di recente, 12 startup che hanno partecipato ad Up2Stars, il programma di accelerazione ideato da Intesa Sanpaolo, sono state selezionate per una missione nella Silicon Valley, guidata dal responsabile Divisione Banca dei Territori del Gruppo, Stefano Barrese in cui hanno potuto incontrare potenziali investitori negli Usa".

"Searcode è una startup innovativa di Catanzaro - riporta il comunicato - che svolge attività di ricerca, sviluppo e produzione nel settore dell'elettronica di consumo. Sul mercato con il marchio Coverride©, realizza accessori smart il cui design può essere modificato attraverso un'app, superando il paradigma degli accessori tradizionali il cui apporto estetico è una caratteristica statica del prodotto. Coverride punta a contrastare il fast fashion, offrendo una soluzione sostenibile e creativa che valorizza l'espressione personale. Il primo prodotto della linea Coverride© è una cover elettronica per smartphone, già presentata ad eventi di portata internazionale come il Ces di Las Vegas e il Mwc di Barcellona, attirando l'attenzione di corporate di portata globale nel segmento degli accessori per smartphone".

"Siamo orgogliosi - afferma Rizieri Mele, ceo di Searcode - di essere tra le prime startup del Sud Italia a beneficiare del sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso un finanziamento convertibile. Il supporto del primo gruppo bancario italiano, che si affianca a quello dell'investitore istituzionale FinCalabra spa, rappresenta un'importante attestazione di fiducia nella nostra capacità di innovare e di portare valore nel settore dei wearables. Oggi, pensare ad una startup italiana che progetta e produce prodotti di elettronica di consumo nel nostro paese potrebbe risultare difficile ed è per questo che puntiamo a invertire la tendenza, dimostrando che l'Italia può giocare un ruolo da protagonista in un settore strategico per l'innovazione e per la crescita economica degli anni a venire.

Le risorse finanziarie saranno destinate a rafforzare il team operativo, sviluppare ulteriori evoluzioni del concept Coverride e consolidare la nostra presenza sul mercato, ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con gli accessori, ovvero combinando personalizzazione, creatività e sostenibilità".

"L'operazione che presentiamo - sottolinea Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo - è la prima del genere in Calabria, a dimostrazione di quanto il nostro Gruppo sia vicino alle aziende del Mezzogiorno e le supporti con continuità. Nella mission di Intesa Sanpaolo c'è la volontà di affiancare i nuovi progetti imprenditoriali e, soprattutto, quelli ad alto contenuto di innovazione, di cui Searcode è un esempio. E' fondamentale supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso agli investitori, alle aziende clienti e ai prodotti e servizi bancari, finalità che il Gruppo persegue con successo anche attraverso il programma Up2Stars e i più importanti acceleratori sul territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA