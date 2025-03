'Cutro Calabria Italia' tra film finalisti ai Nastri D'Argento

'Cutro Calabria Italia', il film documentario diretto da Mimmo Calopresti, finanziato dalla Calabria Film Commission e prodotto da Alfamultimedia, è tra i finalisti dei Nastri D'Argento 2025.

Sono state svelate le cinquine per ciascuna categoria e, per la sezione Cinema del Reale, l'opera di Calopresti concorrerà insieme a "Lirica Ucraina" di Francesca Mannocchi, "Nel nome del silenzio- La Chiesa e l'ombra della mafia" di Antonio Bellia, "Prima della fine-Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer" di Samuele Rossi, "Real" di Adele Tulli.

La cerimonia di premiazione si terrà il 10 marzo al Cinema Barberini di Roma. Cutro Calabria Italia racconta la tragedia accaduta il 26 febbraio 2023 nel quale un vecchio caicco di legno con 180 migranti a bordo naufragò a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, provocando la morte 94 migranti, 35 dei quali minori. Il regista ha raccontato e documentato le conseguenze del naufragio e la reazione da parte delle istituzioni di Calabria e dei calabresi che hanno risposto con una forte, fattiva e calorosa mobilitazione.



