Gimbe, in Calabria mancano 66 medici di medicina generale

In Calabria mancano 66 medici di medicina generale. E' questa la stima elaborata dalla Fondazione Gimbe e contenuta nel rapporto realizzato in base alla situazione dell'assistenza sanitaria di base in tutto il Paese.

Il massimale di 1.500 assistiti nella regione viene superato dal 37,2% del totale dei medici di base attivi nella regione, dato inferiore alle media nazionale che è pari al 51,7%. Il numero medio di assistiti per ogni professionista al primo di gennaio del 2024 era pari a 1.265 (media nazionale 1.374). Da qui la stima della fondazione sul livello di deficit di medici di baseattuato tenendo in considerazione il rapporto ottimale che è pari a un medico ogni 1.200 assistiti.

Secondo quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe, inoltre, tra il 2019 e il 2023 i Medici in regione si sono ridotti del 20,9%. La media nazionale della riduzione è pari all'12,7%. Nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -1 candidati (-2%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).

"L'allarme sulla carenza dei medici di base - afferma Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe - riguarda ormai tutte le regioni e affonda le radici in una programmazione inadeguata, che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Negli ultimi anni poi la professione ha perso sempre più attrattività, rendendo oggi spesso difficile per i cittadini trovare un professionista vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute, soprattutto per anziani e persone fragili".



