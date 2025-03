Avvocato ferito in studio, al vaglio investigatori varie ipotesi

CORIGLIANO-ROSSANO, 04 MAR - Sono varie le ipotesi al vaglio degli investigatori per accertare il movente e identificare il responsabile del ferimento dell'avvocato Natale Morrone, accoltellato stasera nel suo studio di Corigliano-Rossano. Sul ferimento, insieme al Commissariato, indaga la Squadra mobile di Cosenza, il cui personale si é recato sul posto insieme alla Scientifica, che ha effettuato i rilievi.

L'ipotesi che appare, al momento, più credibile è che a ferire l'avvocato sia stata una persona con la quale il professionista aveva concordato un appuntamento in studio. Non si tratterebbe, comunque, dell'unica pista che viene seguita, al momento, dalla Polizia.

Non si sa inoltre se nel momento in cui é stato ferito Morrone fosse in studio da solo o se fosse presente qualche suo collaboratore che potrebbe fornire elementi utili per le indagini.



