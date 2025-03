Viola divieto di avvicinamento a ex compagna, arrestato

Avrebbe ripetutamente violato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti dell'ex compagna. Un uomo, indagato per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, è stato arrestato e posto ai domiciliari dal personale della Squadra Mobile di Catanzaro in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura e emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Procura.

Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il primo provvedimento cautelare, eseguito nel dicembre 2024. L'indagine nel confronti dell'uomo aveva preso avvio dalla denuncia presentata nel novembre 2024 da una donna, successivamente ospitata in una casa protetta, che ha consentito di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti e violenze iniziati sin dall'anno 2016 e protrattisi nel tempo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA