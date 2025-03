Sinergia Mulinum e carcere a Vibo, detenuti diventano pasticceri

Farina integrale di grani antichi, uova, burro, poco zucchero e tanta voglia di riscatto: sono gli ingredienti del progetto di pasticceria artigianale nato all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia e che unisce formazione, inclusione sociale e lavoro.

L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Mulinum, azienda agricola catanzarese specializzata nella produzione di farine da grani antichi, e la Caritas diocesana di Mileto, con il supporto della direzione del carcere. Venti detenuti del circuito di Media Sicurezza hanno così avuto la possibilità di apprendere l'arte della pasticceria e produrre biscotti di alta qualità. Il progetto rientra nell'ambito di "Seconda Chance", un'iniziativa ideata dalla giornalista Flavia Filippi per creare ponti tra imprenditori e detenuti, offrendo opportunità di reinserimento lavorativo.

"È un passaggio importante nel percorso di riabilitazione - afferma la direttrice del carcere Angela Marcello, affiancata dalla capo area educativa Barbara Laganà e dalla referente del progetto Caterina Maletta - che consentirà ai detenuti più talentuosi di essere selezionati per un'eventuale assunzione da parte di Mulinum.

La sinergia tra le realtà coinvolte vede la Casa Circondariale che fornisce gli spazi. Mulinum che mette a disposizione le competenze e la Caritas di Mileto, rappresentata da don Antonio Pileggi e Raffaele Cuppari che contribuisce all'acquisto delle materie prime e delle attrezzature necessarie. Un ruolo chiave è svolto anche da Valeria Votano, referente dell'associazione Seconda Chance per la Calabria.

"Ogni giorno, sotto la guida di un'esperta pasticcera dell'azienda agricola e delle educatrici del carcere - è detto in una nota - i detenuti migliorano le proprie abilità e producono biscotti Mulinum, che vengono poi distribuiti alle famiglie in difficoltà attraverso la Caritas. Un gesto che unisce gusto e solidarietà, dando un nuovo significato alla pasticceria: non solo una professione, ma anche uno strumento di riscatto sociale". "Costruire futuro laddove spesso si immagina che niente sia più possibile - sottolinea Stefano Caccavari, fondatore di Mulinum - è la vera essenza di questo progetto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA