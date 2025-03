Presentato Comitato scientifico associazione "L'orodicalabria"

Formazione e sostegno all'imprenditorialità: sono questi gli aspetti fondamentali sui quali si basa l'attività progettuale de "L'orodicalabria", associazione nata nel 2024 con l'obiettivo d'incentivare l'impresa nella regione, con una particolare attenzione allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Questa mattina, nella Sala degli specchi della Provincia di Cosenza, è stato presentato il Comitato scientifico dell'associazione, composto da cattedratici di varie università italiane, rappresentanti delle istituzioni regionali, dirigenti di organizzazioni di categoria, esponenti del mondo della cultura, manager e professionisti.

"Il motore nuovo della nostra associazione - ha detto Ernesto Magorno, presidente de "L'orodicalabria" - è il Comitato scientifico, che promuoverà iniziative concrete per far conoscere i nostri grandi talenti e aiutarli ad emergere fuori dal contesto regionale, pur restando in Calabria" .

Già lo scorso anno, grazie al supporto della Regione e dell'Università della Calabria, l'associazione ha organizzato a Belvedere Marittimo una "summer school" sui metodi d'impresa che ha visto la presenza di trenta studenti universitari selezionati dalla stessa Unical, con lezioni mattutine e dibattiti serali.

La seconda edizione della "summer school" si svolgerà nel prossimo mese di agosto con lo scopo di promuovere e sostenere le nuove generazioni nei più svariati ambiti dell'intrapresa, economica, sociale e culturale. "Andremo a caccia - ha spiegato Francesco Verderami, direttore scientifico dell'associazione - di talenti calabresi e con il supporto dell'Università della Calabria e della Regione cercheremo di valorizzarli, istituendo anche borse di studio per singoli studenti o per progetti di start up innovativi".

"Formazione accademica e mondo imprenditoriale s'incontrano - ha affermato il Rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone - per sostenere i giovani calabresi perché solo attraverso queste sinergie così importanti possiamo attuare la terza missione dell'Università, che si apre al territorio attraverso il sostegno all'impresa, favorendo la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità".

Il Comitato scientifico dell'associazione é composto da Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato; Federica Basile, presidente di Coldiretti Reggio Calabria; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Eugenio Gaudio, rettore emerito dell'Università la Sapienza; Gianluigi Greco e Maurizio Muzzupappa, docenti dell'Università della Calabria; Antonio Lirosi, avvocato esperto di diritto amministrativo; Paolo Praticò, dirigente della Regione Calabria; Gaetano Quagliariello, ordinario di Storia contemporanea all'Università Luiss di Roma; Giuseppe Stigliano, imprenditore, manager e docente di Marketing e Comunicazione, e Francesca Urpis, responsabile organizzazione eventi di "Next Group".

"Il problema della società di oggi - ha detto Quagliariello - è che i giovani vanno dove trovano spazio per vivere bene, lavorare e guadagnare. E questo vale soprattutto per quelli più brillanti. È normale che ci sia una circolarità, ma non è normale che il Sud prepari cervelli eccellenti che nella maggior parte dei casi vanno via dall'Italia. Una situazione che deve cambiare perché oggi la ricchezza di un Paese è determinata dalla capacità che ha di attrarre i cervelli migliori". Partner istituzionale dell'associazione è la Regione Calabria "perché questa iniziativa - ha afferma l'assessore Rosario Varì - sostiene skill, competenze, imprese e giovani ed é dunque perfettamente in linea con l'azione del Governo regionale, che sta attuando tante iniziative a sostegno delle imprese e dei giovani. Ciò su cui puntiamo é la crescita dell'intera regione, sostenendo tutti gli attori che operano sul nostro territorio".





