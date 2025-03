Cornicioni a rischio caduta, intervento vigili fuoco a Catanzaro

Intervento di emergenza dei vigili del fuoco su corso Mazzini in pieno centro, a Catanzaro, per la rimozione di parti ammalorate di cornicione ed intonaco a rischio caduta sulla facciata esterna dello storico edificio che ospita il Convitto nazionale Pasquale Galluppi. Sul posto oltre ad una squadra del Comando di Catanzaro al lavoro anche personale del settore Speleo alpino fluviale. In particolare si sta operando per la rimozione di parti in imminente pericolo di caduta e per la conseguente messa in sicurezza del sito a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Nel corso dell'intervento, attraverso ulteriori verifiche, infatti, sono state riscontrate lesioni anche sulle cornici ornamentali delle finestre poste sulla facciata prospicente Corso Mazzini e pertanto si è si provveduto a far transennare la zona in attesa della rimozione delle auto in sosta per consentire l'intervento dell'autoscala. Le operazioni successivamente effettuate hanno reso necessario la chiusura al transito di corso Mazzini, arteria principale del centro storico con disagi e ripercussioni per la circolazione veicolare.





