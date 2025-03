Aned,apatia aziendale alla Dulbecco provoca disagi a nefropatici

Ennesima e insopportabile criticità per pazienti nefropatici al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in precedenza già segnalata da Aned, rimasta insoluta per apatia del management aziendale. Parliamo della impossibilità per il nefrologo di emettere - causa rete informatica aziendale inadeguata e bloccata da tre giorni - impegnativa urgentissima di una 'Uro-Tac' con liquido di contrasto per paziente trapiantato con in atto idronefrosi al rene destro". E' quanto mette in evidenza Pasquale Scarmozzino di Aned Aps.

"Denunciamo ancora una volta - aggiunge Scarmozzimo - la cattiva gestione del management a fronte di nostre importanti segnalazioni che rimangono tutte insolute, in ultimo la carenza di posti a sedere in attesa di visite nefrologiche ambulatoriali nel presidio Pugliese Ciaccio, per pazienti trapiantati anziani e molto malmessi. La percezione dei nefropatici catanzaresi è che il management voglia arrivare al più presto alla morte del presidio Pugliese per consunzione. Se cosi non fosse, preghiamo il presidente Roberto Occhiuto di intervenire con il commissario aziendale della Renato Dulbecco sulle numerose e sempre crescenti lacune a danno dei nefropatici".



