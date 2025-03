Aeronautica Militare soccorre bimbo di un mese di vita

Un bambino di un mese di vita, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, è stato trasportato oggi d'urgenza da Lamezia Terme (CZ) a Roma Ciampino con un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Durante il volo di trasferimento - rende noto l'Aeronautica Militare - il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Una volta giunto nella Capitale, il bimbo è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.Lo speciale volo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice, dipendente dal Comando della Squadra Aerea - 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.



