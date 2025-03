Avvocato aggredito da un cliente nella Locride

Un avvocato di Siderno Antonio Sotira ha reso noto di essere stato oggetto di un'aggressione da parte di un suo cliente nelle immediate vicinanze del proprio studio. Il legale ha subito presentato una denuncia su quanto avvenuto alle forze dell'ordine.

La vicenda che ha riguardato il professionista ha suscitato sconcerto e incredulità negli ambienti dell'avvocatura della locride. Sull'accaduto è intervenuta, con una nota, la Camera penale 'Giuseppe Simonetti di Locri. "L'ingiustificabile e vigliacco atto di violenza commesso contro il collega e socio, Antonio Sotira - è scritto nella nota - indigna fortemente l'intera avvocatura locridea, in quanto oltre la persona, alla quale va la nostra vicinanza e solidarietà, colpisce la funzione ed il ruolo che l'avvocato svolge in tutela dei diritti delle persone. È insopportabile ed inaccettabile che attraverso l'uso della violenza si cerchi di condizionare, o peggio ancora di poter asservire il servizio professionale a pretese ingiustificate ed ingiustificabili".

"L'auspicio - è detto ancora nella nota - è che l'autorità giudiziaria accerti i fatti ed individui il responsabile, nel più breve tempo possibile, affinché sia chiaro per tutti che la tutela e la sicurezza di chi svolge una funzione di rilievo costituzionale, quale quella dell'avvocato, non venga condizionata o asservita da chi crede che l'avvocatura sia un 'servigio'".



