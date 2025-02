Ex dirigente scolastico trovato morto a Crotone

Un dirigente scolastico in pensione Giuseppe Virardi, di 73 anni, scrittore e storico, è stato trovato morto dalla Polizia di Stato alla periferia di Crotone. Il corpo di Virardi era riverso a terra fuori dall'autovettura che si trovava in una strada senza uscita nella zona industriale alla periferia nord della città in una strada solitamente poco frequentata. Da un primo esame del cadavere non pare ci siano segni di violenza. Aveva tutti i vestiti addosso.

Del 73enne non si avevano notizie dal pomeriggio di ieri quando era uscito dalla sua abitazione di Torretta di Crucoli per raggiungere Crotone. Qui avrebbe dovuto partecipare alla presentazione di un libro. Ma nel luogo dove si sarebbe dovuta svolgere l'iniziativa pare non sia mai arrivato.

Non vedendolo rincasare la famiglia si è rivolta ai carabinieri segnalando che l'ultima l'ultima volta che Virardi aveva utilizzato il cellulare, per mandare un sms nel quale diceva di trovarsi in un centro commerciale intorno alle ore 19.

Dopo non c'era stato alcun segnale. Questa mattina, dopo che i familiari avevano chiesto di intensificare le ricerche, Virardi è stato trovato cadavere da una pattuglia della Squadra mobile.

Il sostituto procuratore di turno, Rosaria Multari, ha disposto il sequestro della salma in attesa di decidere se effettuare l'autopsia o un esame esterno. La Squadra mobile di Crotone ha avviato un'indagine per stabilire le cause del decesso di Virardi e sta visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti.

Giuseppe Virardi, oltre ad essere conosciuto per la sua attività di dirigente scolastico in molte scuole del cosentino e del crotonese, è stato autore di pubblicazioni storiche e di raccolte di poesie dialettali. L'ultima sua pubblicazioen storica era un volume su un giornale, l'Alba di Cremissa, che veniva pubblicato alla fine del 1800 a Cirò. Aveva anche pubblicato un corposo "Dizionario del dialetto e della cultura cirotana".



