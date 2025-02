Sui corpi dei due uomini trovati morti nelle rispettive abitazioni non sono stati trovati segni evidenti di una morte violenta. E' quanto si è appreso in ambienti investigativi.

Negli appartamenti dei due uomini, situati a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, non sono state trovate tracce di sangue e sui corpi non c'erano ferite o lesioni. Sul posto si trova attualmente il medico legale per un primo esame esterno dei corpi.



