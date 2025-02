Due uomini morti e un terzo in ospedale, indagini nel lametino

I cadaveri di due uomini di 46 anni e 39 anni di cui non si conoscono le generalità sono stati trovati a Falerna, sulla fascia tirrenica lametina. Una terza persona si troverebbe in ospedale.

Secondo le prime notizie, i due cadaveri erano nelle loro rispettive abitazioni e pare che avrebbero trascorso la serata di ieri insieme. Al momento sono ignote le cause dei decessi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini sulle quali c'è uno stretto riserbo.





