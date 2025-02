Due chili di cocaina nascosti in auto, un arresto

Due chili di cocaina sono stati scoperti in una intercapedine del sedile di un'auto dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro che hanno arrestato una persona.

I militari della Compagnia pronto impiego di Lamezia Terme, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato un auto allo svincolo autostradale di San Mango d'Aquino che stava percorrendo la A2 in direzione nord. Il cane "Tatanka" dell'unità cinofila del Corpo ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente. I finanzieri hanno quindi provveduto alla perquisizione del mezzo individuando un'intercapedine nel sedile anteriore del passeggero all'interno della quale sono stati trovati due panetti di cocaina per un totale di due chili.

Il conducente dell'auto, originario della provincia di Reggio Calabria, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il possesso della droga.



