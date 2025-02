Suicidio ultras del Cosenza, indagati quattro sanitari

Ci sono quattro indagati nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza per la morte di Salvatore Iaccino, lo storico ultras del Cosenza suicidatosi il 17 febbraio scorso mentre era ricoverato nella casa di cura privata "Villa degli Oleandri", a Mendicino.

Gli indagati sono un medico, due operatori socio-sanitari e un infermiere della casa di cura, nei confronti dei quali s'ipotizza il reato di omicidio colposo.

Il magistrato titolare dell'inchiesta ha disposto l'autopsia sul corpo di Iaccino, che é stata eseguita dal medico legale Silvio Berardo Cavalcanti.

I familiari della vittima hanno nominato come loro legali gli avvocati Cristian Cristiano, Maurizio Nucci, Mattia Caruso e Angelo Nicotera.

"Abbiamo chiesto - ha detto l'avvocato Cristiano - che si procedesse al sequestro di tutta la documentazione amministrativa relativa agli ordini di servizio, ai turni e alle procedure eseguite nella casa di cura per verificare che non ci siano state omissioni nella vigilanza e nel soccorso".



