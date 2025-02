Due anni dalla strage di Cutro, Schlein alla veglia

Sono passati due anni dal naufragio di Steccato di Cutro, ma la città di Crotone non dimentica le 94 vittime della tragedia, 35 delle quali minorenni, le lacrime dei sopravvissuti ed il dolore dei familiari.

"C'è una domanda politica che aspetta ancora una risposta per le vittime di questa vicenda e per i loro familiari: perché non sono stati mandati in soccorsi?", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine della veglia di preghiera organizzata a "Steccato" di Cutro dalla testata web "Crotonenews" in occasione del secondo anniversario del naufragio.

Insieme ad Elly Schlein hanno partecipato alla veglia i parlamentari del Pd Nicola Irto, Nico Stumpo; il parlamentare europeo Sandro Ruotolo ed il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.

"É stato fondamentale essere qui anche quest'anno - ha aggiunto Elly Schlein - per commemorare i 94 morti, stare accanto ai familiari delle vittime e per chiedere, insieme a loro, verità e giustizia. Ribadendo la stessa domanda che facciamo da due anni in relazione a quanto é accaduto: perché non sono partiti mezzi adeguati per soccorrere l'imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti? Perché non è partita la Guardia costiera?".

"C'è un'inchiesta della magistratura - ha aggiunto la segretaria del Pd - e questo non ci compete. Ma c'è una domanda politica la cui risposta va data alle vittime ed ai familiari". Elly Schlein ha anche parlato con alcuni superstiti e con loro parenti, che le hanno chiesto un sostegno per ottenere i ricongiungimenti familiari promessi dal governo Meloni. "Noi continueremo ad insistere - ha detto la segretaria del Pd - per ottenere verità e giustizia e perché quanto é stato promesso sia realizzato".

