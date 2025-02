Cosenza: esonerato l'allenatore Alvini

Il Cosenza calcio, che con 21 punti occupa attualmente l'ultimo posto in classifica del campionato di serie B, ha reso noto di avere sollevato dall'incarico l'allenatore Massimiliano Alvini. Al tecnico toscano, cui la società rivolge "i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto", subentra una doppia guida, affidata a Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte.

Tortelli, proveniente dal settore giovanile ed ex calciatore rossoblù con quasi 100 presenze, ha fatto parte in passato dello staff della prima squadra, mentre Belmonte, dopo aver lasciato il calcio giocato militando nel Bari, nell'Udinese, nel Siena, nel Perugia e nel Catania e una prima esperienza da collaboratore nello staff del Siena, è entrato nel settore giovanile del Cosenza, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico con Roberto Occhiuzzi in panchina e poi di allenatore in seconda di Pierpaolo Bisoli. Nella stagione in corso ha guidato la formazione Primavera.



